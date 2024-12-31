Один гелікоптер впав у море, а другий підбитий дотягнув до аеродрому.

Вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5 - російський гелікоптер Мі-8.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ця операція є справді історичною і це відбулося вперше у світі.

За його словами, кілька разів при повітряних атаках підбивали повітряні цілі ворога, але вони дотягували до берегової лінії, до аеродромів.

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"Сьогодні вперше гелікоптер був збитий і впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підбитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку", - розкрив деталі Буданов.

Збиття російських гелікоптерів

Сьогодні, 31 грудня 2024 року, воїни спецпідрозділу ГУР "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Зокрема, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Йдеться, що аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

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