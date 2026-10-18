Російський БТР-82А обвішали ланцюгами проти дронів, але є нюанс

Російський БТР-82А обвішали решітками, ланцюгами й гумовими екранами, а для десанту облаштували спеціальний "манеж".

Російський бронетранспортер БТР-82А оснастили новим заводським комплектом кругового захисту від FPV-дронів та уламків. Конструкція передбачає металеві решітки, гумотканинні екрани, ланцюги й троси, однак має низку суттєвих недоліків.

На новий варіант захисту в мережі X звернув увагу дослідник історії танкобудування Андрій Тарасенко. За поширеними даними, комплект розробили на Арзамаському машинобудівному заводі. Бронетранспортери з таким обладнанням зафіксували під час навчань у Білорусі.

Машина отримала масивний металевий каркас із решітками над баштою, корпусом і десантним відділенням. Борти та ходову частину додатково прикрили гумотканинними екранами, а навколо корпусу встановили ланцюги, посилені тросами.

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За словами Андрія Тарасенка, конструкція стала розвитком ідей додаткового захисту, які у 2025 році відпрацьовували в російських військах за участі профільних науково-дослідних структур і Головного автобронетанкового управління Міноборони РФ.

Захисні елементи мають зміщувати точку підриву боєприпасу приблизно на 35 см від основної броні. Комплект заявлений як засіб кругового захисту від FPV-дронів та уламків. Ланцюги й троси повинні прикривати корпус і бойове відділення, а гумотканинні екрани – ходову частину та днище.

Окремий захищений простір для десанту облаштували над корпусом бронетранспортера. У російських матеріалах його називають "манежем". Борти й верхню частину цієї конструкції прикрили гумотканинними екранами та додатково підсилили тросами.

Бронетранспортер став важчим і повільнішим

Встановлення додаткового обладнання збільшує масу БТР-82А приблизно на 15%. Водночас максимальна швидкість руху трасою знижується до близько 50 км/год, а пересіченою місцевістю – до 20 км/год.

Ще одним обмеженням стала конструкція бойового модуля. Через встановлений захист його заявлений сектор обертання становить 270 градусів замість повного кругового.

За оцінкою Тарасенка, серед основних недоліків такого рішення – підвищена пожежна небезпека гумотканинних екранів, недостатній захист десанту, який розміщується зверху, та обмеження обертання бойового відділення.

Комплект також має забезпечувати захист від протипіхотних і змішаних мінно-вибухових загороджень. Водночас захист від протитанкових мін конструкцією не передбачений. На монтаж обладнання потрібно приблизно 60 людино-годин.

Чому додатковий захист не розв’язує всіх проблем

Окрему проблему становить базова конструкція БТР-82А, яка походить від радянського БТР-80. За словами Андрія Тарасенка, застаріле компонування обмежує можливості подальшого вдосконалення бронетранспортера.

"БТР-80/82А – компонувально застаріла машина, і зробити з нею щось варте уваги складно. Це машина не для поля бою через слабкий захист", – зазначив дослідник.

БТР-82 є глибокою модернізацією БТР-80. Він отримав нову башту з 30-мм гарматою 2А72 та призначений для транспортування підрозділів, їхньої вогневої підтримки, ураження живої сили, протитанкових засобів і легкоброньованої техніки противника.

Російська бронетехніка - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно була оприлюднена інформація про те, що росіяни начебто почали накопичувати на своїх базах зберігання відносно нову бойову техніку, як наприклад танки Т-90М і Т-72Б3, бронемашини БТР-82А, БМП-3 і БМД-4М, гусеничні САУ 2С19 "Мста-С" та колісні САУ 2С44 "Гиацинт-К".

Аналітики вважають, що якщо РФ почала знову накопичувати техніку на зберіганні, то можливо вона готується відтворити аналог "кадрованих дивізій", котрі в разі відповідного наказу мають бути готові в короткий час для нападу на країни європейського сегменту НАТО.

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