Росія повертає танки на тилові бази зберігання, - осінтери

Досі росіяни лише спустошували бази зберігання техніки, вигрібаючи з них радянський спадок.

Від початку повномасштабної війни Росія стрімко вичерпувала радянські запаси бронетехніки на складах, але останнім часом ситуація змінилася на протилежну. Тепер новітні танки та бойові машини піхоти йдуть не на фронт, а на бази зберігання. Про це повідомляє аналітик відкритих даних Covert Cabal, який спеціалізується на аналізі супутникових знімків російських військових баз.

Як розповідає експерт, особливо помітні зміни на 22-й центральній базі зберігання в населеному пункті Буй Костромської області, за кілька сотень кілометрів на північ від Москви. На супутниковому знімку від 4 жовтня виявили десятки одиниць бронетехніки, хоча раніше основна зона зберігання була порожньою.

"Ми раптово помітили різкий розворот цієї тенденції на одному зі складів", – зазначає автор.

Відео дня

За його даними, на початку повномасштабної війни база мала понад 760 танків, однак згодом їхня кількість скоротилася до 102. Усі машини, що залишилися, були старими й перебували в зоні технічного обслуговування. Тепер склад знову заповнюється, причому сучасною технікою.

Зокрема, аналітик ідентифікував на знімках 57 танків Т-90М, яких раніше на базі не було. Він оцінює впевненість у такій ідентифікації приблизно у 90% через обмежену роздільну здатність супутникових зображень. Крім того, там з'явилася значна кількість бронемашин БТР-82А, БМП-3М та вантажівок.

Автор також припускає, що Росія може централізувати зберігання військової техніки, евакуюючи частину баз на заході країни, що знаходяться у зоні досяжності українських дронів.

Головною причиною накопичення новітніх машин Covert Cabal вважає фактичну відмову армії РФ від їх використання у війні з Україною через поширення безпілотників на полі бою. Через їхню загрозу танки стали менш ефективними, а використання найсучасніших зразків без належного захисту може призводити до значних втрат.

На його думку, Росія поки продовжує виробляти бронетехніку та накопичувати її в очікуванні появи рішень, які дозволять ефективніше протидіяти безпілотникам.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, українські військові розробили нову тактику застосування бронетехніки, поєднуючи танки та БМП із дронами супроводу й додатковим протидроновим захистом. Відео з поля бою демонструють, як українська бронетехніка діє під атаками російських FPV, прикрита власними безпілотниками та "їжаковою" бронею.

Такий підхід дозволяє невеликим групам бронемашин проводити маневри й знищувати цілі, зменшуючи ризик втрат від дронів. Водночас тактика має вразливості, а її успіх залежить від локальної переваги у повітрі та здатності стримувати російські безпілотники.

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