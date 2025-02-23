Днями Зеленський скаржився на дефіцит зенітних ракет.

Ситуація із ракетами до систем протиповітряної оборони наразі контрольована. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, виступаючи на форумі "Україна. Рік 2025".

"Україна зараз співпрацює з іншими партнерами, зокрема, над закупівлею боєприпасів через треті країни та спільним виробництвом боєприпасів. Також триває робота над внутрішнім виробництвом", — сказав він, коментуючи недостатні поставки ракет із США.

Щодо загрози можливого відключення супутникового зв’язку Starlink, то, за словами міністра, на цей випадок українське військо має альтернативи.

Відео дня

Також Умєров заявив, що Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. Зокрема 96% дронів, які зараз використовують Сили оборони, купуються або виробляються в Україні.

Проблеми з американською допомогою

Днями президент Володимир Зеленський розповів, що Україна відчуває дефіцит зенітних ракет до систем Patriot.

"Коли о 3-й, 4-й, 5-й годині ранку командувач мені телефонує і каже: "Ми біля цього міста, але під цим містом в нас немає ракет для систем Patriot. Все, ми вичерпали". Він каже, що зараз 8 ракет є на наближення, але в нас немає ракет для систем ППО", – розповів глава держави.

Напередодні агенція Reuters із посиланням на власні джерела писала, що Вашингтон буцімто погрожує Україні відключенням супутникового зв’язку Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. Ілон Маск, власник компанії, що надає ці послуги, спростував інформацію журналістів.

Вас також можуть зацікавити новини: