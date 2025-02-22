Супутниковий інтернет-сервіс, що належить SpaceX, життєво важливий для України.

США можуть позбавити Україну доступу до життєво важливої супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалин.

Це питання порушили американські переговірники, які чинять тиск на Київ, пише Reuters із посиланням на власні джерела. Вони деталізували, що така погроза пролунала під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

І тепер, як зазначило джерело, яке володіє деталями перемовин, цю погрозу знову озвучили під час зустрічі спецпредставника Білого дому з питань України Кіта Келлогга і Зеленського.

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"Під час зустрічі Україні повідомили, що вона зіткнеться з неминучим відключенням сервісу, якщо не досягне угоди щодо корисних копалин", - сказало джерело.

"Україна працює на Starlink. Вони вважають його своєю Полярною зіркою. Втрата Starlink... стане величезним ударом", - сказало джерело.

Видання нагадало, що Starlink забезпечує життєво важливе інтернет-підключення для українських військових.

Мелінда Харінг, старший науковий співробітник Атлантичної ради, сказала, що Starlink необхідний для роботи України з безпілотниками, ключовою складовою її військової стратегії.

"Втрата Starlink змінить правила гри", - сказала Харінг, зазначивши, що Україна тепер перебуває в паритеті 1:1 з Росією з погляду використання безпілотників і артилерійських снарядів. Україна володіє широким спектром різних можливостей безпілотників, починаючи від морських безпілотників і безпілотників-розвідників і закінчуючи безпілотними літальними апаратами великої дальності.

Нагадаємо, Маск терміново надав тисячі терміналів Starlink Україні, щоб замінити служби зв'язку, знищені росіянами після вторгнення в лютому 2022 року. Однак пізніше Маск змінив свою точку зору і обмежив доступ принаймні один раз восени 2022 року.

Угода про корисні копалини

Зеленський відхилив початковий варіант угоди про видобуток корисних копалин через те, що вона не передбачала жодних гарантій безпеки для України.

Учора Зеленський заявив, що команди США та України працюють над угодою, і Трамп заявив, що очікує підписання угоди найближчим часом.

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