Навіть після прямого попадання ця БМП береже життя особового складу.

Україна отримає нову партію бойових машин піхоти американського виробництва M2 Bradley. Ці БМП продемонстрували неабияку ефективність на полі бою.

Про переваги Bradley розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Ця американська БМП оснащена 25-мм автоматичною гарматою Бушмастер з боєкомплектом у 900 набоїв, пусковою установкою TOW та 7,62-мм кулеметом. Бронебійний снаряд гармати здатен пробивати до 66 мм броні, чого достатньо для знищення БМП-1/2 з дистанції до 2 кілометрів.

Як нагадала Маляр, першу партію машин Україна отримала взимку 2023. Основна задача бмп на полі бою — це вогнева підтримка та транспортування піхоти, з якими M2 Bradly справляється на відмінно. Ще один важливий фактор, що робить цю бойову машину насправді цінною для наших військових — захищеність.

"Відомий випадок, коли екіпаж та десант Бредлі залишилися цілі після прямого влучання ракети "Граду" по машині. Інший випадок, де Бредлі підірвався на протитанковій міні та отримав пряме влучання протитанкового кумулятивного боєприпасу у башту. Екіпаж та десант не постраждали", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра додала, що українські захисники високо оцінюють переваги цієї БМП. Радянські аналоги за рівнем захисту навіть близько не стоять із Bradley.

Новий пакет допомоги США

7 липня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. Крім касетних боєприпасів, як по відомляє Пентагон, новий пакет військової допомоги включатиме:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ракети ППО AIM-7;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 гаубицю 155-мм;

32 бойові машини піхоти Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети трубного пуску (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні системи Penguin;

27 тактичних автомобілів для підйому техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;

Стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

запчастини та інше польове обладнання.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за новий пакет допомоги для нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: