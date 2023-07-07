Український уряд запевнив США у "відповідальному використанні" касетних снарядів.

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. Він, як очікувалося, вперше включатиме касетні боєприпаси.

Як повідомив заступник міністра оборони з питань політики Колін Х. Каль на брифінгу в Пентагоні, Україна отримає 105-мм и 155-мм артилерійські снаряди. В тому числі – найсучасніші касетні боєприпаси, які мають США – так звані Удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (Dual-purpose improved conventional munition — DPICM).

Каль наголосив, що довгоочікувані DPICM потрібні Україні, "щоб захистити свою власну суверенну територію". Він також наголосив, що український уряд запевнив США у "відповідальному використанні" снарядів цього типу та пообіцяв не використовуватиме снаряди в цивільних містах і після війни пом’якшити будь-яку потенційну шкоду цивільному населенню, якої вони можуть завдати.

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Представник Міноборони США також акцентував, що Вашингтон працюватиме з Києвом, щоб "мінімізувати ризики". Каль пов’язав передачу касетних боєприпасів із українським контрнаступом. Зокрема, він акцентував, що просування дається непросто, оскільки окупанти мали півроку на облаштування оборонних смуг на сході та півдні.

"Ми хочемо переконатися, що українці мають достатньо артилерії, щоб підтримувати боротьбу в контексті поточного контрнаступу, а також тому, що все йде трохи повільніше, ніж дехто сподівався", – прокоментував він.

Крім касетних боєприпасів, як повідомляє Пентагон, новий пакет військової допомоги включатиме:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ракети ППО AIM-7;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 гаубицю 155-мм;

32 бойові машини піхоти Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети трубного пуску (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні системи Penguin;

27 тактичних автомобілів для підйому техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;

Стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

запчастини та інше польове обладнання.

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