Управляти літаками Saab 340 можуть навіть цивільні пілоти.

Процес передачі Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, про які повідомили ще навесні 2024 року, наразі триває. Про це в ефірі "24 Каналу" повідомив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Триває навчання, підготовка інфраструктури. Адже тут з пілотами немає проблем – можна набрати серед цивільних пілотів, які вже допущені до даного виду літака. Зрозуміло, що треба отримати певні доступи. Оскільки це хоч і такий же літак, але військового призначення", – сказав Храпчинський.

Водночас авіаційний експерт додав, що багато часу потребує навчання технічного персоналу літака.

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"Є ще й потреба навчити операторів бойового управління, які мають знаходитися в літаку й працюють на засобах радіоелектронної боротьби, розвідки чи засобах радіолокації, які є на літаку. Це тривалий час підготовки", - пояснив він.

Saab 340 для України: що треба знати

Навесні 2024 року Швеція оголосили про свої плани щодо передачі Україні літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340. За своїм функціоналом він нагадує американський AWACS, або російський А-50.

На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, наразі Україна може використовувати західні винищувачі F-16 лише як засіб протиповітряної оборони. Й одна з причин – відсутність у Києва літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340.

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