Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 29 травня передав літак безпосередньо послу України у Швеції.

Швеція передасть Україні ще два літаки РЛС ACS890 в межах нового пакету допомоги.

Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон у соціальній мережі X. Він нагадав, що 29 травня Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,16 мільярда євро.

"У пакет входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допомагають Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", - розповів він. Відео дня

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 29 травня передав літак безпосередньо послу України у Швеції.

Передача Україні ASC 890: що відомо

Напередодні Швеція оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 1,16 млрд євро. До переліку, зокрема, увійшов і літак далекого радіолокаційного виявлення ASC 890.

На думку Forbes, новий український літак з першого дня стане пріоритетною ціллю для РФ. Крім того, подібні літаки вкрай вразливі до ворожих ударів, що раніше підтвердила Україна, збивши два А-50 РФ.

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