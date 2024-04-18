Передбачається, що цей показник зростатиме.

В Україні вперше за місяць виготовили 10 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив в Telegram у щоденному звіті про безпекову ситуацію в Україні. Зокрема, були заслухані доповіді про надходження техніки та боєприпасів. Розподіл по бойових та комплектування резервних бригад.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", - наголосив Зеленський.

Окремо було заслухано доповідь від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій", - повідомив Зеленський.

Міністерство внутрішніх справ доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Зазначається, що це складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися.

Виробництво САУ "Богдана": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року Зеленський казав, що в Україні вже виробляють по шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць, планувалося збільшувати виробництво.

Пізніше стало відомо, що Україна на місяць виробляла 8 одиниць САУ "Богдана".

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