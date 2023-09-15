Зазначається, що це рішення не нове, спеціальні БпЛА, які наводяться на РЛС противника, активно використовував Ізраїль.

У четвер, 14 вересня під час успішного знищення російського ЗРК С-400 в районі Євпаторії в окупованому Криму СБУ могла використати спеціальні дрони-камікадзе, які наводяться на радіолокаційні станції противника.

Як розповіло "Українській правді" джерело в спецслужбі, спочатку дрони вивели з ладу радіолокаційні станції, після чого дві крилаті ракети "Нептун", які запустили бійці ВМС ЗСУ, знищили комплекс С-400.

Видання Defense Express зазначає, що ключовою тут є саме інформація про перебіг атаки – спочатку було використано дрони для ураження радарів, а вже потім ракети. При цьому у самій Євпаторії після атаки виявили дрон літакового типу із бойовою частиною, що свідчить про застосування далекобійних дронів-камікадзе.

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"При цьому комбінований послідовний удар та вибір цілей для кожного засобу окремо можливо говорить про їх спеціалізацію. А доволі цікавим поясненням цього є використання дронів-камікадзе, які можуть самостійно наводитись на випромінення радіолокаційної станції", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що такий підхід не є чимсоь новим, і зразок для прямого наслідування відомий – це Harpy від Israel Aerospace Industries. Цей баражуючий боєприпас був створений у 1989 році. Він призначався якраз саме ураження РЛС ворога і використовує пасивну радіолокаційну головку самонаведення. Ймовірно, аеродинамічні рішення Harpy, а також метод пуску копіював Іран під час створення власних Shahed-131 та Shahed-136, якими РФ атакує Україну.

Аналогічну розробку під назвою Chien Hsiang має і Тайвань. Свій зразок має і Китай – там також не стали щось кардинально змінювати й просто повторили Harpy.

"Якщо брати відомі характеристики Harpy від Israel Aerospace Industries, то мова йде про дальність польоту до 400 км, час у повітрі до 3 годин та бойову частину вагою у 15 кг. За своєю технологічністю він звісно поступається наступній версії – IAI Harop, яка вже має власну оптико-прицільну станцію. Але справа в тому, що часом більша складність не означає більшу ефективність в інших умовах", – наголошують експерти видання.

Такий дрон-камікадзе запускається з землі, може пролітати доволі значну відстань, а на кінці маршруту самостійно наводиться на випромінення РЛС – без використання супутникової навігації. Подібна розробка не є супер-зброєю, може страждати від спеціалізованих завад, а також наводитись на імітатори РЛС. Проте їхня вартість дозволяє говорити, що це виправдане рішення, оскільки воно дає можливість активно уражати засоби ППО противника на значних відстанях без залучення авіації.

"І якщо враховувати оприлюднену інформацію з анонімного джерела у СБУ, українські бійці вже мають саме такі можливості", – резюмувало видання.

Знищення системи С-400 в Криму

У ніч на 14 вересня в окупованому Криму вдруге знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф". Сталося це в районі Євпаторії. Відомо, що цей комплекс є однією з ключових складових ворожої системи ППО на окупованому півострові. Вперше таку систему вдалося уразити на мисі Тарханкут 23 серпня.

С-400 може прикривати важливі військові обʼєкти противника. Ця система є модифікацією С-300 і призначена для ураження повітряних цілей в радіусі до 400 км.

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