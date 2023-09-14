В даний час окупанти активно використовують С-400 для ударів по наземних цілях в Україні.

У ніч на 14 вересня в окупованій Євпаторії знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", яка є однією з найважливіших складових ППО окупантів у Криму.

Нагадаємо, 23 серпня українські військові розбили таку систему на мисі Тарханкут.

Цього разу вдалу операцію провели контррозвідники СБУ та Військово-морські сили ЗСУ, повідомили джерела NV. За словами співрозмовників, С-400" Тріумф" атакували безпілотники і крилаті ракети "Нептун" українського виробництва. Джерела уточнили, що спочатку дрони вразили радари і антени російський системи. Після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С-300/400 "Тріумф".

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Джерела видання в СБУ пообіцяли, що "росіян в Криму чекають нові сюрпризи".

Що таке С-400 "Тріумф"

С-400 є модифікацією від С-300. Призначена для ураження повітряних цілей: стратегічної і тактичної авіації, балістичних і гіперзвукових ракет, літаків-розвідників, дронів. Комплекс С-400 може вражати цілі в радіусі до 400 км.

Система може обороняти важливі об'єкти, а також прикривати сухопутні війська.

Коли С-400 прийняли на озброєння

Системи С-400 великого і середнього радіусу дії були прийняті на озброєння ЗС РФ в 2007 році.

Компоненти системи С-400

пункт бойового управління - вантажівка Урал;

панорамний радар із захистом від перешкод, встановлений на білоруський колісний тягач МЗКТ-7930;

до шести зенітних ракетних комплексів, кожен з яких містить до 12 транспортно-пускових установок на причепі і багатофункціональну радіолокаційну станцію дальністю дії до 400 км;

зенітні ракети (комплекс може використовувати ракети декількох видів);

комплекс засобів технічного забезпечення системи.

Один ЗРК може вражати одночасно до шести цілей. Нові ракети для С-400 були прийняті на озброєння ЗС РФ у вересні 2018 року, але їх кількість, ймовірно, дуже обмежена.

Застосування С-400 по наземних цілях

В даний час окупанти активно використовують С-400 для ударів по наземних цілях в Україні. Для цього вони модифікували ракети. Замість напівактивної головки самонаведення, потрібної для ураження повітряної цілі, туди ставлять супутниковий приймач - так ракета стає керованою і летить за координатами. Крім того, траєкторія є балістичною, снаряд досягає мети за лічені хвилини.

Знищення системи "Тріумф" на мисі Тарханкут

У ГУР Міноборони підтвердили, що в Криму комплекси С-400 є складовою системи ППО окупантів. 23 серпня близько 10:00 поблизу села Оленівка біля мису Тарханкут стався вибух, який знищив С-400"Тріумф". Вибухом була повністю знищена сама установка, встановлені на ній ракети і особовий склад.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - прокоментували тоді в ГУР результат своєї роботи.

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