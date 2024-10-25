Ймовірно, ракети будуть пов'язані з розробками компанії MDBA, в якій і Німеччина, і Велика Британія мають частки.

У повідомленні про підписання оборонної угоди Trinity House між Німеччиною та Великою Британією згадали про Україну. Зазначається, що в межах цієї співпраці Київ має отримати "нові наступальні можливості".

Як передає Defense Express, серед конкретних прикладів вказано плани озброїти вертольоти Sea King, які Німеччина передає Україні, сучасними ракетними системами. Хоча точні системи не розкрито, існує кілька варіантів, і більшість з них пов'язана з розробками компанії MDBA, в якій і Німеччина, і Велика Британія мають частки.

Якщо поглянути на асортимент MDBA для вертольотів, найбільш ймовірним варіантом є ракети Brimstone, які вже постачаються до Збройних Сил України. Однак їх інтеграція на Sea King не буде простою, оскільки раніше Лондон відмовився від їх встановлення на свої AH-64E Apache, віддаючи перевагу американським AGM-179 JAGM, попри готовність інтеграції.

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Іншим варіантом може бути протикорабельна ракета Marte ER, вже інтегрована на NH90, з дальністю понад 100 км та можливістю ураження наземних цілей. Встановлення цієї ракети на Sea King могло б значно розширити можливості вертольота, хоча ефективність проти наземних цілей може бути обмежена вагою бойової частини.

Також розглядається можливість використання французьких Exocet AM39, що мають дальність 70 км та більшу бойову частину (165 кг), а сучасна версія MM40 Block 3 досягає 200 км дальності і може вражати наземні цілі.

На додаток, є варіанти з LMM Martlet або FZ275 LGR для знищення повітряних цілей, таких як дрони, хоча для цього вертольоту потрібна оптико-прицільна станція.

Видання зазначає, що можливості озброєння Sea King досить широкі, проте обмеження та технічні складності можуть впливати на вибір систем, які Україна отримає у рамках цієї угоди.

Оборонна угода Німеччини та Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія і Німеччина підписали оборонну угоду, в якій зазначено зобов'язання про спільну роботу над розробкою нової зброї "глибокого ураження", а також безпілотних літальних апаратів.

Нова система зброї має стати більш потужним аналогом Storm Shadow або Taurus і за дальністю дії, і за точністю.

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