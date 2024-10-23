Країни підписали оборонну угоду, в якій зазначено про спільну розробку нової зброї.

Велика Британія і Німеччина підписали оборонну угоду, в якій зазначено зобов'язання про спільну роботу над розробкою нової зброї "глибокого ураження", а також безпілотних літальних апаратів.

Нова система зброї має стати більш потужним аналогом Storm Shadow або Taurus і за дальністю дії, і за точністю, пише Business Insider.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, угода знаменує важливий момент у відносинах із Німеччиною і "значне зміцнення безпеки Європи". ЗМІ пише, що у своєму зверненні він також вказав, що ця угода зміцнить оборонно-промисловий комплекс країн НАТО.

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Крім того, йдеться про початок спільної роботи над оснащенням німецьких вертольотів Sea King сучасними ракетними системами і про дозвіл літакам морського спостереження P-8 Poseidon ВМС Німеччини використовувати авіабазу Королівських Військово-повітряних сил у Шотландії для вильотів і подальшого патрулювання району Північної Атлантики.

Інші новини про озброєння різних країн

Раніше УНІАН повідомляв, що нова система ППО Великої Британії збила 100% цілей під час випробувань.

Крім того, винищувачі-невидимки F-35 за шість років так і не досягли цілей підготовки. Ця ж проблема зачіпає інші літаки, такі як F-22 Raptor, EA-18G Growler, F/A-18 A-D Hornets та інші.

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