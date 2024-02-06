Спочатку іранська сторона хотіла продавати Росії Shahed-136 по ціні 375 тис. доларів за одиницю.

Росія закупила в Ірані дрони типу Shahed-136 за меншу вартість, ніж передбачалось від самого початку. Про це з посиланням на групу хакерів Prana Network повідомляє Мілітарний.

Спочатку іранська сторона хотіла продавати Росії Shahed-136 по ціні 375 тис. доларів за одиницю. Однак у ході перемовин її знизили до 193 тис. доларів при замовленні 6000 одиниць. Водночас при замовленні 2000 одиниць ціна одного "Шахеда" становить 290 тис. доларів.

Відомо, що загальна ціна контракту між Москвою і Тегераном склала 1 млрд 750 млн доларів. Угода включала в себе 6000 комплектів БПЛА, програмне забезпечення до них, а також обладнання та технології.

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Згідно з планами на минулий рік, за умови повної локалізації виробництва собівартість Shahed-136 мала скласти 48,8 тисяч доларів за один БПЛА. Проте це лише прогноз, який навряд чи виправдався. Раніше повідомлялося, що Москва стикається з проблемами при виробництві цих дронів.

Росія продає "Шахеди"

Як повідомив УНІАН, росіяни просувають нові версії "Шахедів" на міжнародному ринку як власні розробки. Зокрема, Москва пропонує реактивний М237, який є російським варіантом Shahed-238.

Проте ціна російських реактивних "Шахедів" виявилася захмарною. Вона становить 1,4 млн доларів за одиницю, а мобільний пункт управління коштує 3,75 млн доларів. Фактично це перекреслює саму концепцію "Шахедів", адже така ціна не дозволить масово закупати та використовувати БПЛА.

Нагадаємо, раніше один Shahed-238 вже знищили захисники України. Експерт Олег Катков зауважив, що цей безпілотник має ту саму бойову частину і дальність, як і Shahed-136, але більшу швидкість. Вона може становити 400-600 км на годину, що у 2-3 рази перевищує максимальну швидкість Shahed-136.

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