Saab веде переговори з двома чи трьома компаніями про те, як відкрити місцеве виробництво, але угода ще не укладена.

Шведська компанія Saab планує запустити виробництво в Україні, щоби підтримати її обороноздатність, повідомив агентству Reuters гендиректор концерну Мікаель Йоханссон.

Варто зазначити, що Saab – виробник оборонного обладнання.

"Ми маємо допомогти Україні наростити суверенні потужності та можливості, тому нам потрібне партнерство з промисловістю в Україні, а також з українською промисловістю, яка вийшла за межі України", - сказав Йоханссон.

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Він додав, що Saab веде переговори з двома чи трьома компаніями про те, як відкрити місцеве виробництво, але угода ще не укладена.

Йоханссон сказав, що бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо виробництва безпілотників й вважає, що Україна також може стати постачальником частин для своїх боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій.

Також очільник Saab заявив, що збройова промисловість переходить від допомоги, яка ґрунтується на пожертвах від інших країн, до прямого партнерства з Києвом.

Saab, яка конкурує з такими компаніями, як американський гігант Lockheed Martin, французька Dassault Aviation та британська BAE Systems, переживає бум попиту, викликаний глобальною напруженістю, війною в Україні та нещодавнім вступом Швеції до НАТО, коментує Reuters.

Робота іноземних підприємств в Україні

В Україні вже відновлюють німецькі бойові машини - це відбувається у межах спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall. Про це заявив екс-генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін. Він також зазначив, що у планах також подальший розвиток і поглиблення взаємодії.

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