Співпраця з Rheinmetall: в Україні вже відновлюють перші німецькі бойові машини

У планах компаній реалізація ще низки спільних проєктів, зокрема одного масштабного.

В Україні вже відновлюють німецькі бойові машини. Це відбувається у межах спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall. Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform.

"На сьогодні з усіх наших іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися. За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", — сказав Сметанін.

Гендиректор "Укроборонпрому" також зазначив, що у планах також подальший розвиток і поглиблення взаємодії. У короткостроковій перспективі - перейти до ремонту артилерійських систем.

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Крім того, заплановано великий проєкт - виготовлення на майданчику спільного підприємства новітніх німецьких БМП Lynx - багатоцільової броньованої гусеничної платформи, яка має великий потенціал та буде вкрай корисною для Сил оборони України.

Такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами і про довіру до рівня професіоналізму української оборонки. За його словами, українські фахівці довели міжнародним партнерам, що здатні виконувати роботи високої складності.

"Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас. Проте українські професіонали набули великого досвіду ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою", - сказав Сметанін.

Діяльність Rheinmetall в Україні

У першій половині червня 2024 року стало відомо, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

Німецький концерн Rheinmetall планує запустити в Україні виробництво бойових машин піхоти Lynx. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що йдеться про одну з найсучасніших БМП.

Згодом стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує виробляти на заводі в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger. Прототип уже представили в Парижі на збройовій виставці Eurosatory 2024 року.

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