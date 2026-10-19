Швидкість військової версії Starlink для України досі обмежена, - Зеленський

Ці обмеження гальмують фронтову логістику і спроможності запускати реактивні перехоплювачі.

Супутниковий сигнал для терміналів Starshield, військової версії Starlink, продовжує залишатися обмеженим. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram після звіту Головнокомандувача ЗСУ Михайла Дапатого щодо інформації з підрозділів про ситуацію з використанням сервісів Starlink/Starshield.

"На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину. Це гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних "шахедів", - повідомив Зеленський.

Він додав, що сьогодні на всіх рівнях представники України це мають ще раз проговорити з партнерами. "Швидкість має значення для захисту життя", - додав глава держави.

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Окремо президент зазначив, що міністр оборони України Євгенй Хмара, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та команда Офісу отримали невідкладні завдання щодо контактів з партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати нашу ППО.

"Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні ввечері відбудеться додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Президент розраховує на конкретні результати.

Обмеження Starlink для України

Як повідомляв УНІАН, обмеження супутникового сигналу для військової версії Starlink були запровадженні без будь-якого попередження України вранці 15 жовтня.

Представники України намагаються вести переговори зі компанією-виробником відповідних сервісів SpaceX та Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield.

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Україна поки не має доступу до військової супутникової системи Starshield, бо обговорюється питання як Україна могла би його використовувати у майбутньому.

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