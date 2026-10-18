Проблеми зі Starlink в Україні: Рубіо відповів на звинувачення Зеленського

Він заявив, що Україна поки не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував ситуацію з обмеженням швидкості Starlink для дронів ЗСУ і заявив, що США до цього не причетні.

При цьому він стверджує, що Україна поки що не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

"Starlink – це комерційний продукт. Він регулюється і розглядається саме як комерційний продукт. Starshield – це оборонний, військовий продукт. Його використовують збройні сили Сполучених Штатів. Наразі він недоступний для України; зараз обговорюється питання про те, як саме вона могла б його використовувати", – цитує його Clash Report.

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Він заявив, що Україна просила США надати доступ до Starshield, щоб завдавати дальнобійних ударів углиб Росії, однак поки що такого доступу немає.

Рубіо також стверджує, що США "не причетні" до перебоїв із Starlink. На прохання прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що це було зроблено навмисно, Рубіо різко відповів:

"Я не знаю, що саме сказав Зеленський. Не впевнений, що він сам розуміє, про що говорить, але це не було зроблено навмисно".

За його словами, ніхто в Білому домі не віддавав наказів уповільнювати роботу інтернету або знижувати швидкість з’єднання, щоб перешкодити використанню системи певними безпілотниками. При цьому він додав, що, наскільки йому відомо, система знову працює.

Проблема зі Starlink для дронів ЗСУ

Радник президента з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов розповідав, що Україна використовує Starshield для керування дронами-перехоплювачами. Саме для цього пакету зараз діє обмеження швидкості в 160 км/год, і Україна веде переговори зі SpaceX та Пентагоном щодо його скасування.

При цьому він зазначив, що Starshield не використовується на території Росії, зокрема в дронах, які атакують російські нафтопереробні заводи.

Також раніше президент Зеленський назвав обмеження швидкості Starlink для України "спланованою операцією", оскільки обмеження діють на території України, а на території країн Євросоюзу – ні.

"Ми відправили кілька машин на територію країн Європейського Союзу зі "Старлінками", і вони літали там, де це дозволено, зі швидкістю 180 км/год і вище, і "Starlink" працює", – сказав Зеленський.

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