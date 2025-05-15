Темпи виробництва не є аж надто вражаючими, але цього достатньо, щоб тероризувати Україну.

Наразі сукупні запаси крилатих та гіперзвукових ракет Росії складають менше тисячі одиниць. Такі дані містяться в доповіді американської розвідки, підготовленій для Конгресу США, пише Defense Express.

Згідно цих даних, наявні у Росії запаси крилатих ракет великої дальності (Х-101 повітряного базування, Р-500 від ОТРК "Искандер" та "Калибр" морського базування) складають орієнтовно 300-600 одиниць. Наявні запаси гіперзвукових ракет ("Кинжал", "Циркон" та бойові блоки "Авангард") оцінені у 200-300 одиниць.

Крім того, американці роблять прогноз, скільки таких ракет росіяни можуть виготовити до 2035 року. За цими підрахунками через десять років Росія матиме близько 5000 далекобійних крилатих ракет і 1000 гіперзвукових ракет та бойових блоків різних типів.

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Якщо вірити цим розрахункам, то росіяни здатні випускати на рік менше 500 крилатих ракет і не більше 80 гіперзвукових.

Інші новини про російські озброєння

Як писав УНІАН, протягом кількох тижнів Україну тероризує новий російський виріб під назвою "Бандероль". Фактично це легка, недорога крилата ракета з фугасною боєголовкою масою 115 кг, що досягає швидкості 400 миль на годину і може вражати цілі на відстані понад 300 миль. "Унікальним є те, що її запускають великі російські безпілотники Orion, що означає, що Росії не потрібно ризикувати тактичними літаками.

Також ми розповідали, що армія РФ отримала нові винищувачі покоління 4+, які можуть нести небезпечні ракети Р-37M. Су‑35С є найбільш "‎просунутим"‎ з російських бойових літаків, які перебувають у великосерійному виробництві.

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