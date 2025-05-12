Су‑35С є найбільш "‎просунутим"‎ з російських бойових літаків, які перебувають у великосерійному виробництві.

‎"Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) передала армії РФ чергову партію багатофункціональних винищувачів Су-35С. Про це повідомляє Telegram-канал корпорації "Ростех".

"Літаки покоління 4++ (дехто каже про покоління 4+, – УНІАН) пройшли повний цикл заводських випробувань, були протестовані в різних робочих режимах та здійснили переліт до місця служби", – йдеться у заяві росіян.

Росіяни традиційно не вказали кількість переданих машин, а бортові номера винищувачів були заретушовані. Наскільки можна судити з представленого відео, мова йде про щонайменше два літака Су‑35С.

Зазначимо, що це не перші літаки цього типу, передані армії РФ в цьому році. Перші Су-35 відправились у війська у березні 2025-го. Тоді також могла йтися мова про кілька бойових машин.

Загалом за всі роки було побудовано більше 120 літаків цього типу. Зараз Повітряно-космічні сили РФ можуть мати понад сто Су‑35С.

Су‑35С - довідка УНІАН

Су‑35 (не варто плутати із більш раннім Су-27М, який свого часу також мав назву "Су-35") є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який здійснив перший політ у 2008 році. Літак являє собою модернізовану версію радянського Су-27.

Винищувач Су‑35 можна вважати найбільш "‎просунутим"‎ з російських бойових літаків, які знаходяться у великосерійному виробництві. Він не такий сучасний, як Су-57 "п'ятого покоління", однак останніх росіяни побудували лише кілька десятків одиниць, включно із прототипами.

Су‑35 може похвалитись непоганими характеристиками. Наприклад, його бойове навантаження становить 8000 кг. До складу озброєння входять ракети класу "‎повітря-повітря"‎ великої дальності Р-37M, які нібито можуть збивати цілі на дальності 200-300 км.

У той же час, літак не має технології стелс, а отже його можна відносно легко виявити. Ще одним недоліком літака можна вважати відсутність сучасного підвісного прицільного контейнера, який би давав змогу більш ефективно виявляти цілі на землі.

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