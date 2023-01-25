Україна не переміщувала потужності свого військово-промислового комплексу до Словаччини.

Словаччина працює над продовженням поставок Україні артилерійських установок Zuzana вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу в медіацентрі Одеса – Україна повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, раніше було підписано угоду на 8 установок, які вже в Україні. Також є угода між Словаччиною, Норвегією, Німеччиною та Данією щодо виробництва ще 16 установок Zuzana. Зокрема, зазначені країни оплачуватимуть це виробництво.

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"Словаччина працює над цим і цього року ми продовжимо поставку цих установок Україні. Також нещодавно я отримав інформацію, що є запит з української боку сторони на ще 11 гаубиць. Ми очікуємо підписання угоди…", - сказав Надь.

Україна не переміщувала потужності свого військово-промислового комплексу до Словаччини.

Ярослав Надь зазначив, що наразі усі профільні компанії Словаччини працюють більше ніж на 100% від потужностей, іноді працюючи у три зміни.

"Тобто замовлень дуже багато, але не було реального переміщення вашого виробництва у Словаччину. Було обговорення, але це не сталося. Можливо, це відбудеться у майбутньому", - сказав Надь.

За його словами, українські військові фахівці проходять навчання у Словаччині, наприклад, у розмінуванні, використанні гаубиць тощо.

"З жовтня приблизно 200 військовослужбовців з України щомісяця проходять відповідні навчання на наших полігонах", - сказав міністр оборони.

Військова допомога Україні від Словаччини

16 січня Збройні сили України отримали восьму самохідну гаубицю "Zuzana 2" словацького виробництва. Це остання з восьми гаубиць, які Словаччина зобов'язалася поставити в Україну на підставі укладеного минулого червня договору купівлі-продажу.

"Zuzana-2" - самохідна артилерійська установка, побудована на колісному шасі 8x8. Оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.