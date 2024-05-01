Йдеться про високоточний артилерійський снаряд калібру 155-мм, який виготовляють американці.

Ефективність американських снарядів Excalibur різко впала з 70 до 6% за шість тижнів активного застосування в Україні, коли зброю вперше почали експлуатувати.

На початку Excalibur демонстрував граний результат, однак врешті здав позиції через адаптацію до них російських систем РЕБ. Про це, з посиланням на старшого наукового співробітника Центру оборонних концепцій та технологій Гудзоновського інституту Дена Патта, повідомляє Clash Report.

За словами Патта, це лише один із багатьох прикладів того, як швидка адаптація противника вимагає такого ж своєчасного підходу з протилежної сторони.

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У своїй доповіді він наводить приклади з новими радіостанціями, чий життєвий цикл може становити до трьох місяців перед тим, як росіяни знайдуть спосіб їх придушити.

Також, за словами Патта, українські БПЛА втрачають до 80% ефективності, якщо немає швидкої адаптації їхнього програмного забезпечення до впливу російських систем РЕБ.

Excalibur - що відомо про цей високоточний снаряд

M982 Excalibur являє собою високоточний артилерійський снаряд калібру 155-мм, розроблений компаніями Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors. Снаряд має дальність у 40 км та похибку у декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Станом на жовтень 2018 року в бойових умовах здійснили 1,4 тисячі пострілів Excalibur.

Відомо, що принаймні деякий час українські артилеристи успішно використовували снаряд для ураження російських цілей. Наведення на них виконували, серед іншого, за допомогою БПЛА "‎Лелека-100"‎.

Проблеми високоточної зброї

Раніше стало відомо, що схожі труднощі торкнулись іншої системи, розробленої в США. Мова йде про новітні бомби Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Як заявив заступник міністра оборони США із закупівель і забезпечення Білл ЛаПланте, боєприпас дуже погано показав себе в умовах реальний бойових дій. Серед причин цього він назвав російські системи РЕБ, а також велику залежність від умов використання.

Також повідомлялось, що росіяни навчились протидіяти ракетам HIMARS за допомогою електронних глушників.

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