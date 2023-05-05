Окупанти активно використовують системи радіоелектронної боротьби для "глушіння" блоків наведення ракет.

Російські окупанти, ймовірно, навчилися збивати з курсу високоточні ракети установок HIMARS. Для цього використовуються електронні глушники GPS, пише CNN.

Видання посилається на п'ять американських, британських та українських джерел, які заявили про зниження ефективності "Хаймарсів" в останні місяці через інтенсивну радіоелектронну боротьбу з боку росіян. Це змушує українців і американців шукати способи обходу глушилок.

"Це постійна гра в кішки-мишки з пошуку засобів протидії глушінню тільки для того, щоб потім росіяни протидіяли цим заходам протидії. І неясно, наскільки стійка ця гра в довгостроковій перспективі", – заявив журналістам неназваний представник Пентагону.

Відео дня

Одним із заходів цієї боротьби є виявлення і знищення російських установок радіоелектронної боротьби. Про те, що ця техніка є пріоритетною метою для ЗСУ, говорилося в документах Пентагону, злитих в мережу Джеком Тейшейрою.

Видання зазначає, що GPS-глушилки можуть негативно позначатися і на ефективності інших "розумних" боєприпасів США – артилерійських снарядів Excalibur і комплектів високоточного наведення JDAM для авіабомб. Причому останні особливо схильні до збоїв, кажуть джерела.

Однак одне з джерел - якийсь високопоставлений представник Пентагону-заспокоїв журналістів, запевнивши, що проблема GPS-глушилок дещо перебільшена. За його словами, в понеділок ЗСУ без проблем випустили 18 ракет з HIMARS, що відповідає щоденній нормі за останні кілька тижнів.

Також видання зазначає, що застосування глушилок заважає і самим росіянам, оскільки порушує роботу їх же систем зв'язку, заважаючи координувати дії підрозділів.

"Але навіть коли вони працюють, HIMARS все частіше промахується, сказало одне українське джерело, проінформоване операторами безпілотників на передовій", – пише CNN.

Оператор дронів, який воює на півдні Херсонської області, розповів джерелу видання, що ефективність HIMARS різко знизилася: вони все ще дуже необхідні і на них можна покластися, але вони вже не так домінують, як раніше.

Застосування HIMARS в Україні-останні новини

Високомобільна ракетна система залпового вогню HIMARS являє собою щось середнє між класичною РСЗВ, здатної випускати реактивні снаряди залпами, і оперативно-тактичним комплексом, призначеним для ураження віддалених наземних цілей високоточними ракетами.

Влітку минулого року завдяки появі установок HIMARS ЗСУ змогли знищити величезну кількість складів і пунктів управління окупантів у 80-кілометровій прифронтовій зоні. В кінці квітня стало відомо, що Пентагон замовив виробництво великої кількості ракет для HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: