За його словами, на сьогодні ми відповідаємо тим стандартам, які є в НАТО.

Спільне виробництво зброї України з країнами НАТО вже відбувається. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Спільне виробництво зброї з країнами НАТО вже відбувається. Інша справа, що нам треба якомога більше збільшити виробництво, але це технічні процеси, які відпрацьовують відповідні інституції, відпрацьовують відповідні люди", - заявив Данілов.

За його словами, на сьогодні ми відповідаємо тим стандартам, які є в НАТО.

Відео дня

"Ті розробки, які є у нашій країні, дивують наших партнерів, і дивують їх неодноразово. І зараз є вироби, які є на самому високому рівні, що стосується світової військової індустрії", - зазначив він.

Меморандум про спільне виробництво зброї України та США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Вашингтоні у межах українсько-американської конференції оборонних індустрій Україна та США підписали Меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними.

Документ про домовленість підписаний Міністерством оборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України - з української сторони, а також Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки - з боку США.

"Меморандум передбачає, що Україна отримає потужності, які необхідні для успіху на полі бою в найближчій перспективі, а в довгостроковій перспективі сприятимуть економічному відновленню та зміцненню обороноздатності. Одним з основних пріоритетів у Меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні. Зокрема, документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, зокрема, у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування", - повідомили в ОП.

Вас також можуть зацікавити новини: