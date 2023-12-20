Український дрон "Кобра", над яким працювала команда розробників із Кривого Рогу, тепер виготовляють серійно.
Про це повідомила "Армія дронів". "Головна ідея проекту полягає в зменшенні кількості людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами", - заявила команда розробників із Кривого Рогу.
Зазначається, що собівартість "Кобри" становить близько 2000 доларів, що дешевше, аніж вітчизняні чи закордонні аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали.
Технічні характеристики дрона: дальність польоту - 300 км, вантажність - 15 кг.
Важливі новини України про дрони - сьогодні це варто прочитати
Як повідомляв УНІАН, наступного року в Україні вироблять не лише один мільйон FPV-дронів, а й тисячі ударних дронів зі значно більшою дальністю ураження.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив плани, озвучені президентом України Володимиром Зеленським, про виробництво мільйона FPV-дронів у 2024 році.
Зокрема, за його словами, лише зараз у грудні 2023 року виробляється понад 50 тисяч FPV-дронів. Водночас міністр поділився планами й щодо виробництва дронів значно більшого радіуса польоту - на величезні відстані.
"Окрім FPV дронів, ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тис. ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км", - наголосив чиновник.