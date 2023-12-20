Собівартість "Кобри" нижча, аніж закордонних чи українських аналогів.

Український дрон "Кобра", над яким працювала команда розробників із Кривого Рогу, тепер виготовляють серійно.

Про це повідомила "Армія дронів". "Головна ідея проекту полягає в зменшенні кількості людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами", - заявила команда розробників із Кривого Рогу.

Зазначається, що собівартість "Кобри" становить близько 2000 доларів, що дешевше, аніж вітчизняні чи закордонні аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали.

Технічні характеристики дрона: дальність польоту - 300 км, вантажність - 15 кг.

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Як повідомляв УНІАН, наступного року в Україні вироблять не лише один мільйон FPV-дронів, а й тисячі ударних дронів зі значно більшою дальністю ураження.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив плани, озвучені президентом України Володимиром Зеленським, про виробництво мільйона FPV-дронів у 2024 році.

Зокрема, за його словами, лише зараз у грудні 2023 року виробляється понад 50 тисяч FPV-дронів. Водночас міністр поділився планами й щодо виробництва дронів значно більшого радіуса польоту - на величезні відстані.

"Окрім FPV дронів, ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тис. ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км", - наголосив чиновник.

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