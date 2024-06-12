Виробництво бронемашин Lynx можуть розпочати вже у цьому році, але обговорення проекту ще не завершили.

Німецький концерн Rheinmetall має намір запустити в Україні виробництво бойових машин піхоти Lynx. Про це виданню Handelsblatt повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"У цьому році ми випустимо першу Lynx", – приводить видання слова міністра.

Камишін відмітив, що мова йде про одну з найбільш сучасних БМП.

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"Для наших європейських партнерів це гарна можливість і випробувати її у бою, і зробити її кращою", – заявив високопосадовець.

Варто зазначити, що обговорювати деталі амбітного проекту ще не завершили. При цьому, як повідомляється, у 2025 році вже може йтися про "значну кількість" таких бойових машин.

Бойова машина Lynx – довідка

Lynx є німецькою бойовою броньованою машиною, розробленою концерном Rheinmetall AG. Версію KF31 було вперше представлено у 2016 році. Через два роки показали більш важку KF41.

Особливістю Lynx є поділ бронемашини на дві основні частини: базовий транспортний засіб та спеціальне обладнання. Борт, показаний у 2016 році, був оснащений баштою LANCE, із встановленою автоматичною гарматою калібру 30 мм або 35 мм з автоматичною подачею боєприпасів.

Rheinmetall запускає виробництво в Україні

Раніше стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" і Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту і виробництва броньованої техніки. Це повинно суттєво пришвидшити відновлення бойових машин.

Також повідомлялось, що Rheinmetall має намір запустити в нашій країні виробництво систем протиповітряної оборони.

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