Це лише концепт, проте він демонструє, якою може бути гіперзвукова авіація майбутнього.

Американська компанія GE Aerospace, яка займається виробництвом авіаційних двигунів, опублікувала короткий відеоролик, на якому можна бачити таємничий літак невідомого типу.

Компанія виклала ролик у соцмережу X. На думку фахівців, мова йде про концептуальне зображення гіперзвукового літака, оснащеного новими дворежимними прямоточними повітряно-реактивними двигунами (DMRJ).

Також можна бачити слоган "Усе здається неможливим... допоки не стане можливим", що деякі фахівці вважають відсилкою до легендарного розвідника SR-71 Blackbird, який є рекордсменом за швидкістю серед серійних пілотованих літаків.

Blackbird вперше піднявся в небо у 1964 році. Максимальна швидкість літака становила близько 3500 км/год, тоді як практична стеля досягала 26 000 м. Ці якості зробили Blackbird майже невразливим для радянських систем ППО того часу.

Водночас Blackbird виявився дорогим та дуже складним в обслуговуванні. У 90-ті американці припинили експлуатацію SR-71, але іноді в Мережі з’являються чутки про наступника знаменитого літака.

Повідомлялось, що Lockheed Martin працює над гіперзвуковим БПЛА SR-72. Яким саме буде цей апарат наразі невідомо. Варто лише сказати, що представлений зараз концепт суттєво відрізняється від концептуальних зображень літака від Lockheed Martin.

Нові бойові літаки США

Сьогодні американці розробляють принаймні два винищувачі шостого покоління - для потреб Повітряних сил США та для своїх Військово-морських сил.

Літак для Повітряних сил отримав назву F-47. Його розробником обрали компанію Boeing.

За словами Дональда Трампа, винищувач стане "найпередовішим, найефективнішим і найсмертоноснішим літаком із коли-небудь створених". Експериментальна версія винищувача вже проходить тестування.

У свою чергу, флотська програма стикається зі систематичними труднощами, пов’язаними, зокрема, із фінансуванням розробки перспективного літака.

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