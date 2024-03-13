Фінансування іншої американської програми винищувача нового покоління, навпаки, збільшиться.

Запропонований на 2025 фінансовий рік бюджет Пентагону став неприємним "сюрпризом" для програми винищувача шостого покоління F/A-XX: Військово-морські сили США перенаправлять близько мільярда доларів з неї на підтримку поточної боєготовності.

Затримка фінансування стала поганою новиною одразу для трьох великих аерокосмічних підрядників – Boeing, Lockheed Martin та Northrop Grumman. Раніше вони заявили про свій намір боротися за нові контракти у рамках програми.

Рішення скоротити фінансування послідкувало за наміром ВМС припинити закупівлю палубних винищувачів F/A-18. Виробництво F/A-18E/F Super Hornet планують завершити у 2025-му.

Відео дня

При цьому США продовжать у 2025 фінансовому році фінансувати іншу програму винищувача шостого покоління – NGAD (Next Generation Air Dominance). На відміну від F/A-XX, його створюють в інтересах Повітряних сил. Останні запросили 815 млн дол для продовження роботи над NGAD, що значно більше минулорічного запиту.

Подробиць про те, яким може бути F/A-XX, мало, за винятком того, що представники Міноборони США підкреслювали, що ВМС та Повітряні сили не зацікавлені у повторенні досвіду спільної розробки F-35.

Шосте покоління: довга дорога до неба

Винищувачі шостого покоління створюють не тільки в США. Раніше з'явились нові деталі розробки британо-італійського літака, який отримав позначення Tempest. Його планують ввести в експлуатацію приблизно в 2035 році.

У свою чергу, Франція, Німеччина та Іспанія створюють альтернативний європейський проект, який отримав назву FCAS (Future Combat Air System). Макет цього літака представили на авіасалоні Ле Бурже у 2019 році. Ввести винищувач в експлуатацію можуть у 2045 році.

Вас також можуть зацікавити новини: