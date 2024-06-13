США нададуть Україні перехоплювачі для ППО і артилерію з боєприпасами, - Остін

Зокрема, це буде надано в рамках оголошеного президентом США Джо Байденом нового пакету допомоги.

США нададуть Україні перехоплювачі для протиповітряної оборони, бронетехніку і артилерію з боєприпасами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувається у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО.

Міністр оборони США відзначив, що вже майже два місяці пройшло з того часу, як президент Джо Байден поставив підпис під законом про додаткову допомогу для України обсягом 60,8 млрд доларів.

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Зокрема, Сполучені Штати продовжують доставляти терміново необхідну безпекову допомогу завдяки повноваженням президента, які дозволяють вилучати озброєння із запасів і складів Міністерства оборони США.

За його словами, після набуття чинності новим законом про додаткову допомогу, США вже доставили в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні керованих реактивних снарядів GMLRS, протитанкове озброєння і більше засобів протиповітряної оборони, аби допомогти Україні витіснити російські сили біля Харкова.

"Президент Байден також оголосив новий пакет допомоги і ми надамо Україні більше перехоплювачів для протиповітряної оборони, бронетехніки, протитанкового озброєння та артилерійських систем і боєприпасів", - наголосив Остін.

Також він сказав, що пишається тим, що ця Контактна група зобов'язалися виділити понад 98 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з лютого 2022 року.

Допомога США для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден у Парижі 7 червня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів. Зокрема, до цього пакета увійшли боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS; мінометні системи та артилерійські снаряди; ракети для систем протиповітряної оборони HAWK; зенітні ракети Stinger; протитанкові системи Javelin і AT-4; та інша допомога.

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