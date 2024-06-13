Раніше американські оператори не дозволяли безпілотнику наближчатися так близько до контрольованого Росією півострова.

Розвідувальний безпілотник ВПС США Global Hawk безпрецедентно наблизився до цілей в Криму, під час масованих українських ударів. При цьому він прилетів до узбережжя півострова заздалегідь.

Як пише Kyiv Post, у результаті рідкісного вильоту один із найпотужніших і найдорожчих безпілотників-розвідників Пентагону перебував у повітряному просторі поблизу окупованої Росією території в той самий час, коли українські сили били по цілях.

Global Hawk спостерігав за "бавовною"

Аналіз даних відстеження польотів у відкритих джерелах показав, що Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, позивний FORTE12, прибув у повітряний простір на південний захід від головної російської військової бази в кримському місті Севастополь щонайменше за три години до українських ударів по цілях на півострові. Безпілотник затримався в цьому районі на сім годин, перш ніж повернутись на свою базу в Італії.

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Високотехнологічний розвідник, наповнений радарами, пеленгаційною електронікою та мультиспектральними датчиками, Global Hawk є головним розвідувальним дроном США. Американські спеціалісти з планування польотів неодноразово відправляли літаки над Чорним морем, але під час минулих українських ударів диспетчери польотів США не дозволяли літаку понад 200 мільйонів доларів підлетіти так близько до Криму під час фактичних ракетних ударів з боку Києва.

Українські атаки на Крим

Потужні вибухи, які прогриміли в середу о 2:47, були чутні в околицях Севастополя, аеродрому Саки біля села Федорівка та портового міста Євпаторія. Вибухи тривали близько 10 хвилин і були спричинені ракетами.

Цілями були російські військові об’єкти. За деякими даними, це були аеродроми та літаки, за іншими - російські системи протиповітряної оборони. Приблизно за три кілометри на південь від великого військового аеродрому, було видно про дим із сильним запахом горілих нафтопродуктів.

Деякі звіти стверджують, що принаймні одна київська ракета пошкодила елементи російської системи С-400 – головної ППО Кремля, яка базується поблизу севастопольського аеродрому. Інші повідомлення свідчать про те, що зброєю, з якої завдано ударів, були виготовлені в США ракети ATACMS, деякі зі звичайними боєголовками і принаймні одна з касетною боєголовкою.

Другий український ударний раунд, схоже, був спрямований на матеріально-технічну або, можливо, транспортну інфраструктуру на півночі Криму. Повідомлялося про вибухи в Перекопському перешийку біля міст Армянськ і села Красноперекопськ. Популярний російський блогер Володимир Рогов заявив, що "масований ракетний удар" завдано по чотирьох локаціях, включно з об’єктом протиповітряної оборони біля порту Чорноморське.

У мережі з'явилося відео, на якому видно щонайменше шість зенітних ракет, які намагалися перехопити ракети Києва. Щонайменше дві ракети детонували, можливо, в кінці свого польоту.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своїй заяві заявив, що "всі повітряні цілі" були знищені в повітрі, а шкоди людям і майну не було. Місцеві інформаційні платформи реагування на надзвичайні ситуації повідомляють про падіння уламків ракети, які впали в центрі міста.

FORTE12 був безпрецедентно поруч

Під час українських ударів о 02:45 за місцевим часом у середу FORTE12 перебував на відстані 190-200 кілометрів від Севастополя в міжнародному повітряному просторі. Він був у повітрі близько 7 годин під час вильоту, який тривав приблизно 16 годин.

Після першого вторгнення Росії в Україну та анексії Криму в 2014 році командири збору розвідданих ВПС США направляли патрулі Global Hawk у повітряний простір над Чорним морем протягом багатьох років. Польоти зазвичай відбуваються двічі на тиждень. Безпілотник майже ніколи не направляють ближче ніж за 150 кілометрів від контрольованої Росією території.

Російські військові аналітики звинуватили Пентагон у тому, що він використовує польоти для збору інформації про прицілювання, яку передають Києву. Крім того, росіяни стверджують, що американці час від часу вимикають транспондери, щоб дозволити безпілотникам-розвідникам більш таємно стежити за "російською" територією. Представники ВПС заявили, що польоти не є провокаційними і повністю відповідають нормам міжнародного права.

FORTE12 11-12 червня здійснював патрулювання у формі вісімки на південь від Криму близько семи годин, а також наблизився до російського міста Сочі. У ніч з 10 на 11 червня, під час якої Київ завдав ще більш жорстокої серії ударів по кримських цілях, трекери з відкритим кодом не показали жодного військового літака США чи союзників у повітрі.

Наслідки ударів

Ракети ATACMS під час ударів з понеділка по вівторок вдарили по військовому об’єкту поблизу міста Євпаторія, військовій авіабазі Саки, порту Чорноморське та місту Джанкой на Перекопському перешийку, повідомляє Радіо Свобода. Основною ціллю було пошкодження або знищення засобів протиповітряної оборони С-300 і С-400 31-ї дивізії ВПС Росії.

Незалежне російське інформаційне агентство ASTRA повідомило, що щонайменше дві пускові установки С-300 і чотири радіолокаційні пошукові станції були знищені в результаті атак. Офіційні особи заявили, що ці удари не завдали шкоди і всі ракети були збиті.

Kyiv Post також підтверджує на основі аналізу відкритих даних та інформації від власних джерел, українські удари були ефективними та завдали шкоди російському потенціалу ППО в цих місцях.

Проукраїнська кримська військово-інформаційна платформа "Кримський вітер" у середу вранці повідомила, що російське військове керівництво наказало частинам російського 12-го полку протиповітряної оборони, підпорядкованого 31-й дивізії, вийти з Севастополя до Євпаторії та Чорноморське, куди вдарили українські ракети. На фотографіях високоцінних російських систем видно чотири пускові установки ракет і дві радіолокаційні машини цілевказівки, що рухаються на північ.

Україна знищує російську ППО в Криму

У ніч на 12 червня ЗСУ завдали групового ракетного удару по ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також по двом зенітним ракетним дивізіонам С-400 поблизу Бельбека і Севастополя. За результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 і С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється.

Нещодавно ЗСУ вдарили по ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області. Удар завдано із застосуванням РСЗВ HIMARS 1-2 червня.

У ніч на 10 червня в окупованому Росією Криму повідомляли про вибухи. Згодом у Генштабі заявили, що Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів у районі Джанкоя, а також по двом ворожим зенітним ракетним дивізіонам С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

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