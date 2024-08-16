Ракети JASSM за потужністю можна порівняти з авіабомбою, але летять вони на сотні кілометрів.

США планують збільшити виробництво протикорабельних ракет LRASM і крилатих ракет JASSM. Останні можуть поставити в Україну. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони США.

На розширення виробничих потужностей під ці ракети Пентагон планує витратити близько 130 мільйонів доларів. Розширюватимуть підприємство в місті Орландо, штат Флорида, що належить компанії Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Роботи хочуть закінчити до 15 грудня 2027 року.

Цю угоду з Lockheed Martin було укладено на тлі повідомлень, які з'явилися в ЗМІ, про те, що США мають намір поставляти Україні ракети JASSM.

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Ракети JASSM: що про них відомо

Американська ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile - унітарна ударна ракета класу "повітря-земля") - високоточна керована ракета великої дальності, розроблена для ураження добре захищених важливих наземних цілей. Може запускатися з різних платформ, зокрема стратегічних бомбардувальників і винищувачів F-16.

Ракета JASSM створена як малопомітна для систем виявлення, що робить її менш вразливою до ворожих систем ППО. Вона оснащена потужною бойовою частиною в 450 кг, що можна порівняти з авіабомбою ФАБ-500. Ця ракета може вражати цілі на відстані до 370 км (у версії JASSM-ER - до 925 км).

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