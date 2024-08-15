Пентагон уже працює над модифікаціями, щоб дозволити Україні запускати зброю зі своїх винищувачів.

Адміністрація Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності, оскільки Київ прагне набрати подальших обертів у боротьбі з hосією.

Готовність Білого дому надати Україні ракети Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) з'явилася на тлі напрочуд успішної наземної операції Києва в глибині Росії, яка триває вже другий тиждень, збентеживши Владіміра Путіна і змусивши його перенаправити війська з поля бою в Україні, пише Politico.

Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з чиновників адміністрації Байдена, адміністрація працює над складними деталями. Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити ракету вагою понад тону, яка несе боєголовку вагою 450 кілограмів. Дальність польоту ракет JASSM, передачу яких Україні обговорює влада США, становить близько 400 км.

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Чиновнику, а також двом іншим особам, знайомим з внутрішніми дискусіями, було надано анонімність для обговорення чутливих питань.

Пентагон відмовився коментувати, чи схвалив він передачу ракети.

"Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в допомозі у сфері безпеки, однак ми не маємо жодної інформації, яку могли б надати", - сказав речник Пентагону Джефф Юргенсен.

Дебати навколо JASSM і готовність адміністрації Байдена розглянути можливість її передачі роблять цю ракету останньою в довгій лінійці складних озброєнь, які колись вважалися забороненими для передачі Україні.

Літаки F-16 в Україні - яке озброєння на літаках

Україна вже отримала перші F-16. А з ними надсилають низку озброєнь американського виробництва, включаючи AIM-9Х.

Як пише Newsweek, ракети AIM-9X, також відомі як Sidewinders, – це зброя класу "повітря-повітря" малої дальності, вироблена американським оборонним гігантом Raytheon. Вони можуть запускатися як з літаків, так і з наземних систем, і сумісні з багатьма літаками, включаючи F-16, F-22 і F-35.

"Інші ракети в пакеті для F-16 включають ракету класу "повітря-земля" AGM-88 HARM і більшу кількість дальнобійних версій комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM), які перетворюють некеровані бомби на високоточну зброю, повідомила на початку цього тижня газета The Wall Street Journal. Пакет також включатиме більш досконалі ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" (AMRAAM)", – йдеться у матеріалі.

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