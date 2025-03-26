Передбачається, що винищувач F/A-XX замінить бойові літаки F/A-18E/F Super Hornet.

Цього тижня ВМС США назвуть компанію, яка буде розробляти палубний винищувач-невидимку наступного покоління, відомий як F/A-XX. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

Військово-морські сили США обирають між компаніями Boeing і Northrop Grumman. Ще одним претендентом вважали Lockheed Martin, однак нещодавно вона вибула із програми розробки винищувача 6-го покоління для флоту.

За даними західних ЗМІ, пропозиція від оборонного гіганта, який створив F-22 та F-35, "‎не відповідала встановленим критеріям"‎. Ані Пентагон, ані сама Lockheed Martin не прокоментували тоді ситуацію.

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Як би там не було, конкуренція між Boeing і Northrop Grumman є дуже жорсткою. Це не дивно, адже потенційний контракт буде коштувати мільярди доларів у короткостроковій перспективі та десятки або навіть сотні мільярдів доларів упродовж наступних десятиліть.

Щодо самого F/A-XX, то про нього майже нічого не відомо. Очікується, що літак буде мати покращену малопомітність, збільшену дальність польоту, а також здатність інтегруватися як з безпілотними літальними апаратами, так і з палубними системами ППО.

Винищувачі шостого покоління – що відомо

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати офіційно оголосили, що Boeing виграв конкурс на розробку винищувача шостого покоління для Повітряних сил США. Машина отримала назву F-47.

За словами Трампа, винищувач буде "‎найбільш передовим та найбільш смертоносним літаком із коли-небудь створених"‎. Президент додав, що експериментальний варіант винищувача таємно здійснював польоти майже п’ять років.

В майбутньому літак від Boeing замінить F-22 і буде виконувати завдання разом із безпілотними літальними апаратами.

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