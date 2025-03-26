Цього тижня ВМС США назвуть компанію, яка буде розробляти палубний винищувач-невидимку наступного покоління, відомий як F/A-XX. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.
Військово-морські сили США обирають між компаніями Boeing і Northrop Grumman. Ще одним претендентом вважали Lockheed Martin, однак нещодавно вона вибула із програми розробки винищувача 6-го покоління для флоту.
За даними західних ЗМІ, пропозиція від оборонного гіганта, який створив F-22 та F-35, "не відповідала встановленим критеріям". Ані Пентагон, ані сама Lockheed Martin не прокоментували тоді ситуацію.
Як би там не було, конкуренція між Boeing і Northrop Grumman є дуже жорсткою. Це не дивно, адже потенційний контракт буде коштувати мільярди доларів у короткостроковій перспективі та десятки або навіть сотні мільярдів доларів упродовж наступних десятиліть.
Щодо самого F/A-XX, то про нього майже нічого не відомо. Очікується, що літак буде мати покращену малопомітність, збільшену дальність польоту, а також здатність інтегруватися як з безпілотними літальними апаратами, так і з палубними системами ППО.
Винищувачі шостого покоління – що відомо
Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати офіційно оголосили, що Boeing виграв конкурс на розробку винищувача шостого покоління для Повітряних сил США. Машина отримала назву F-47.
За словами Трампа, винищувач буде "найбільш передовим та найбільш смертоносним літаком із коли-небудь створених". Президент додав, що експериментальний варіант винищувача таємно здійснював польоти майже п’ять років.
В майбутньому літак від Boeing замінить F-22 і буде виконувати завдання разом із безпілотними літальними апаратами.