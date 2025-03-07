Наразі ані Пентагон, ані Lockheed Martin не коментують можливе виключення з конкурсу.

Одну з ведучих оборонних компаній світу – Lockheed Martin – виключили з конкурсу на розробку палубного винищувача шостого покоління F/A-XX для ВМС США. Про це з посиланням на власне джерело повідомляє Breaking Defense.

Як пише портал, пропозиція від американської компанії не відповідала встановленим критеріям. Наразі ані Пентагон, ані Lockheed Martin не коментують можливе виключення.

Якщо це правда, то учасниками програми залишаються компанії Northrop Grumman та Boeing. Варто сказати, що перша наразі зайнята випробовуванням стратегічного бомбардувальника B-21. Раніше повідомлялось, що США можуть збільшити його роль у новій стратегії.

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Зазначимо, що Lockheed Martin – фактичний монополіст з постачання винищувачів п'ятого покоління в США. Саме ця компанія створила літаки F-22 та F-35. Останній є найбільш масовим винищувачем п'ятого покоління в світі – на сьогодні побудовано більше 1100 таких машин.

F/A-XX – довідка

F/A-XX розглядають у якості палубного винищувача шостого покоління, який має замінити F/A-18E/F Super Hornet та стати разом із F-35 основою палубної авіації США. Останнім часом програму "штормило"‎ – повідомлялось, зокрема, що американці відклали її фінансування.

Пізніше стало відомо, що F/A-XX отримав друге дихання. Восени було названо три компанії (тепер, вочевидь, їх дві), які можуть стати розробниками літака – Boeing, Lockheed Martin і Northrop Grumman.

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