У рамках програми модернізації F-16 доставлено 136 літаків, також будуть поставлені нові винищувачі.

Військово-повітряні сили США продовжують вивчати всі варіанти для прискорення поставок Тайваню багатоцільових винищувачів F-16.

Як пише Bloomberg, законодавці США надіслали до командування Військово-повітряних сил листа, де висловили занепокоєння тим, що поставки літаків Тайваню можуть бути під загрозою через низку проблем регіональної безпеки в усьому світі, включаючи зобов'язання США перед Україною та Ізраїлем.

Так, члени Палати представників заявили, що затримки в програмі модернізації існуючих тайваньських F-16 наближаються до трьох років через відсутність ключових деталей, тоді як поставка 66 нових літаків, побудованих Lockheed Martin Corp., була відкладена більш ніж на 15 місяців. Законодавці сказали, що не можуть дозволити собі забагато обіцяти і не дотримуватися своїх зобов'язань перед найближчими друзями.

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Помічник міністра ВПС США із закупівель, технологій та логістики Ендрю Хантер у відповідь на цей лист наголосив, що в рамках програми модернізації F-16 доставлено 136 літаків, а ще три мають відправити найближчим часом. Крім того, за його словами, 66 нових літаків планується поставити до кінця 2026 року.

Ситуація довкола Тайваню

У листопаді 2023 року повідомлялося, що Китай готовий створити широкий простір для мирного возз'єднання з Тайванем. При цьому Пекін проти будь-якої "сепаратистської діяльності", спрямованої на незалежність Тайбея.

У грудні у ЗМІ зʼявилася інформація, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час саміту в Сан-Франциско, на полях якого він зустрівся з президентом США, прямо сказав Байдену, що Пекін возз’єднає Тайвань з материковим Китаєм, але "терміни ще не визначені".

Зазначимо, що в запиті президента США Джо Байдена на 106 млрд доларів додаткового фінансування, де передбачено понад 60 млрд доларів для України, також закладено кошти на підтримку Тайваню. Проте його вже кілька місяців не можуть ухвалити американські законодавці.

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