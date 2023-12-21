Військовий зазначив, що важливо, щоб бортова система РЛС бачила ціль і можна було завдати по ній удар.

Передані західними партнерами літаки F-16 потребуватимуть модернізації. Наразі відомо чотири країни, які нададуть літаки.

На запитання скільки таких літаків Україна може отримати, бо називають цифри і 15, 30, 60, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що "всі цифри правильні, які ви назвали, просто йдеться про кожну країну". За його словами, на сьогодні вже оголошено чотири країни, які можуть передавати Україні винищувачі.

"Щось прийде раніше, щось пізніше, щось треба підемонтувати, можливо. Щось відправити в центр підготовки в Румунію для навчання пілотів і таким чином ми будемо мати ту кількість, про яку ви казали", - додав військовий в ефірі телемарафону.

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Речник Повітряних сил зазначає, що необхідна буде модернізація цих літаків.

"Треба ці літаки буде і дещо модернізовувати, тому що ми протистоїмо серйозній машині. Російська авіація - це близько 1,5 тисячі бойових літаків. Не вся армада атакує України – кілька сотень зосереджені умовно близько до українських кордонів. Таким чином вони (росіяни - УНІАН) мають технологічні літаки Су-35, Су-34. Потрібно, щоб F-16 не уступав по параметрах", - сказав Ігнат.

За його словами, важливо, щоб бортова система РЛС бачила ціль і можна було завдати по ній удар.

"Треба окупантів відігнати подалі, щоб зменшити навантаження на піхоту, щоб менше керованих авіабомб і керованих ракет летіло по нашій землі", - додав він.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16 не допоможуть ЗСУ збивати різні російські балістичні ракети, але будуть спроможні дати відсіч російській авіації.

Речник заявив, що українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках. Географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить у склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом.

Він підкреслив, що дуже непросто перейти на управління західними літаками і українські льотчики роблять це у дуже рекордні терміни.

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