Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) – одна з найамбіційніших військових програм сучасних Сполучених Штатів.

Сухопутні сили США уклали новий контракт із компанією BAE Systems вартістю 754 млн дол на другий етап серійного виробництва броньованих гусеничних машин AMPV. Про це повідомляє офіційний сайт BAE Systems.

Лінійка AMPV має замінити старий M113. "Вкрай важливо, щоб ми продовжували замінювати M113 і робили це такими темпами, які забезпечать солдатам неперевершені можливості на сучасному полі бою", – заявив керівник програми AMPV компанії BAE Systems Білл Шіхі.

Контракт ознаменував початок другого етапу серійного виробництва нових бронемашин: він розрахований на період з березня 2026 по лютий 2027 року. Наразі AMPV випускають у п'яти варіантах, включаючи бронетранспортер, міномет, машину медичної евакуації та командно-штабну машину.

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AMPV – довідка

Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) – програма Сухопутних сил США, яка є підпроектом програми Next Generation Combat Vehicle.

У 2014 році армія США обрала пропозицію BAE Systems для заміни понад 2800 M113, що перебували на озброєнні. AMPV розробили на базі БМП Bradley. Збірку першого серійного бронетранспортера AMPV компанія BAE Systems завершила у 2020-му.

Перші AMPV армії США поставили у березні 2023 року. У тому ж році розпочалося серійне виробництво Armored Multi-Purpose Vehicle.

США розробляють бойові машини майбутнього

Нагадаємо, нещодавно американці показали концепти бойових бронемашин завтрашнього дня. Зокрема, предствили концепт БМП XM-30, яка може замінити Bradley.

Її хочуть обладнати гібридною силовою установкою, а головною особливістю БМП стане потужна 50-мм автоматична гармата. Екіпаж машини – дві особи, десантне відділення розраховане на 6 осіб.

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