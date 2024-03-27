Крім того, американці продемонстрували заміну для БМП Bradley та наземні робототехнічні комплекси.

Американці показали концепти цілого ряду бойових машин, серед яких – нова версія знаменитого танка Abrams, що отримала назву M1E3. Про це йдеться у матеріалах конференції Industry Day 2024.

Нова версія M1 є майже новим танком. Згідно з планами, маса бойової машини має зменшитися до 60 т (маса сучасної версії M1A2SEP v.3 – майже 67 т).

Екіпаж танка зменшиться з чотирьох осіб для трьох: цього досягнуть за рахунок встановлення автомата заряджання. Крім того, M1E3 отримає комплекс активного захисту та гібридну електричну силову установку.

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При цьому американці не хочуть змінювати калібр гармати: як і раніше, він становитиме 120 мм. Оновлений Abrams може з'явитися приблизно у 2030 році.

Крім нього, американці показали концепт БМП XM-30, яка може змінити Bradley, а також наземних бойових роботів. БМП теж хочуть обладнати гібридною силовою установкою, а головною її особливістю стане потужна 50-мм автоматична гармата. Екіпаж машини складатиметься із двох осіб, десантне відділення розраховане на 6 осіб.

Що стосується наземних роботів, то вони можуть мати як протитанкове, так і протипіхотне озброєння. Керуватиме ними бойова машина AMPV, яка прийшла на заміну M113. З'явитися XM-30 та робототехнічні платформи мають у 2028-2029 роках.

Україна застосовує Abrams на фронті

Раніше з'явилися кадри застосування танків Abrams у війні проти росіян. Наскільки можна судити, мова не йде про одну з найновіших версій бойової машини, але з іншого боку таких M1 в американців надзвичайно багато.

Нагадаємо, Україна почала одержувати танки Abrams від США восени минулого року. Загалом американці передали 31 такий танк.

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