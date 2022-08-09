Вони можуть бути використані для ураження російських радіолокаційних систем.

У Пентагоні оголосили, що США направили протирадіолокаційні ракети для українських літаків.

Про це повідомляє CNN.

Колін Каль, заступник міністра оборони США з політичних питань, заявив на брифінгу, що США відправили "деяку кількість" протирадіолокаційних ракет в Україну.

Він не уточнив, скільки ракет США надали або коли саме вони були відправлені. Каль також не сказав прямо, який тип протирадіолокаційних ракет був відправлений.

За словами Каля, це частина недавніх пакетів допомоги.

"Ми робимо багато чого, щоб у короткостроковій перспективі наявні військово-повітряні сили України залишалися в повітрі і були боєздатнішими", - сказав Каль.

Це перший раз, коли Пентагон визнав відправку Україні ракет, які можуть бути використані для ураження російських радіолокаційних систем.

Представник Міністерства оборони повідомив CNN, що йдеться про високошвидкісну ракету AGM-88 (HARM).

Що відомо про ракету AGM - 88 (HARM)?

За даними ВПС США, ракети HARM виробництва Raytheon мають дальність дії понад 48 кілометрів. Таким чином, це один з найбільш далекобійних видів зброї, які США надали Україні.

Ракети можуть бути використані для ураження російських зенітних радіолокаційних систем, таких як С-400.

Через ці системи ВПС України важко діяти на великих ділянках українського повітряного простору.

Ракети також можуть бути націлені на російські протибатарейні радари, які російська армія використовує для наведення на українську артилерію.

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