Супротивники намагаються запобігти ракетним ударам по Антонівському мосту з боку армії України, повідомили в американському Інституті дослідження війни.

Російські окупанти в Херсонській області намагаються вберегти Антонівський міст від нових ударів з боку Збройних сил України.

Супротивники встановили вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів радіолокаційні відбивачі, повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW) з посиланням на супутникові знімки.

"...Супутникові знімки... показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі Дніпра) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антоновського автомобільного і залізничного мостів, щоб запобігти українським ракетним ударам...", - зазначили експерти.

Нагадаємо, Збройні сили України у ніч на 27 липня завдали точкових ударів по Антонівському мосту, який знаходиться біля захопленого росіянами Херсона.

ЗСУ не знищили міст, але були зруйновані логістичні та транспортні шляхи окупантів.

31 липня стало відомо, що загарбники почали ремонтувати Антонівський міст.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що вороги просто накривають плитами пошкоджені ділянки споруди.

Вас також можуть зацікавити новини: