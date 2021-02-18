2 лютого Європейське командування ЗС США оголосило про плани розмістити бомбардувальники B - 1B Lancer в Норвегії.

Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун заявив, що військові будуть направляти свої стратегічні бомбардувальники «в будь-яку точку і в будь-який час». За його словами, є шанси, що продовжиться дислокування в Норвегії.

Читайте такожРосія готується до великої війни з НАТО-естонська розвідка"Бомбардувальники B-1 і оперативні групи наших бомбардувальників здатні діяти, по суті, в будь-якій точці і в будь-який час. Скажу: можете очікувати, що ми будемо направляти свої бомбардувальники в будь-яку точку і в будь-який час... Чи відбудеться це знову в Норвегії? Ймовірно, є хороший шанс. Коли? Це може статися в будь-який час», - сказав Браун на брифінгу, передає ТАСС. Він додав, що не буде розкривати точні терміни.

«Я б вважав за краще, щоб наші противники ламали голови", - сказав генерал.

Американські бомбардувальники в Норвегії: що відомо

2 лютого Європейське командування ЗС США оголосило про плани розмістити бомбардувальники B-1B Lancer в Норвегії.

Як передає норвезьке NTB, американські бомбардувальники прибули до Норвегії на початку лютого. Вони будуть перебувати там протягом місяця.

12 лютого глава Міноборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що мова не йде про створення американської бази в Норвегії. "Те, що наші союзники проводять у нас навчання, є частиною прийнятої для Норвегії політики у сфері безпеки і природно в плані співпраці в рамках НАТО", - сказав Бакке-Йенсен NTB. Літаки США знаходитимуться на норвезькій авіабазі тимчасово, сказав міністр.

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Автор: УНІАН