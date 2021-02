Російський тактичний бомбардувальник Су-24 зблизився з есмінцем ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook), який виконує завдання в міжнародних водах Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні Шостого флоту ВМС США, який дислокується в Середземному морі.

Зазначається, що «Дональд Кук» веде в Чорному морі рутинне патрулювання, щоб підтримати союзників і партнерів НАТО, а також забезпечити в регіоні безпеку.

Флот опублікував відео з есмінця, на якому Су-24 пролітає поруч на малій висоті.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeacepic.twitter.com/6JGNZoncZb