Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї, наголосив речник дипломатичної установи.

У Міністерстві закордонних справ спростували інформацію про те, що Україна нібито може створити ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо Трамп припинить допомогу, опубліковану виданням The Times.

Цей матеріал прокоментував у соцмережі Х речник МЗС України Георгій Тихий. Він наголосив, що Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Україна дотримується ДНЯЗ; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру набувати ядерну зброю", – заявив він.

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Тихий наголосив, що Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і "є повністю прозорою" для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях.

Що передувало

Видання The Times випустило матеріал, в якому Україна може створити елементарну ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо Дональд Трамп відмовиться від військової допомоги США. Видання посилалося на документ, підготовлений для Міноборони України.

Автори зазначали, що Україна контролює дев'ять діючих реакторів і має значний ядерний досвід, незважаючи на те, що 1996 року відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. Тож фахівці здатні швидко створити базовий пристрій із плутонію за технологією, аналогічною до бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі 1945 року.

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