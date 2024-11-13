Україна, як і раніше, контролює дев'ять діючих реакторів і має значний ядерний досвід.

Україна може створити елементарну ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо Дональд Трамп відмовиться від військової допомоги США. Про це повідомляє The Times із посиланням на документ, підготовлений для Міноборони України.

Зазначається, що країна зможе швидко створити базовий пристрій із плутонію за технологією, аналогічною до бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі 1945 року, йдеться в доповіді.

"Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проєкту, не було б складним завданням 80 років по тому", - йдеться в документі.

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Там сказано, що не маючи часу на будівництво та експлуатацію великих підприємств, необхідних для збагачення урану, у воєнний час Україні довелося б покладатися на використання плутонію, витягнутого з відпрацьованих паливних стрижнів, вивезених з українських ядерних реакторів.

Україна, як і раніше, контролює дев'ять діючих реакторів і має значний ядерний досвід, незважаючи на те, що 1996 року відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. У доповіді йдеться:

"Вагу реакторного плутонію, наявного в розпорядженні України, можна оцінити в сім тонн... Для створення значного арсеналу ядерної зброї потрібно набагато менше матеріалу... Кількість матеріалу достатня для сотень боєголовок із тактичною потужністю в кілька кілотонн".

Така бомба матиме потужність приблизно в одну десяту від потужності "Товстуна", підсумовують автори документа.

"Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або зосереджені військові, промислові чи логістичні об'єкти. Точна потужність ядерного заряду буде непередбачуваною, оскільки в ньому будуть використані різні ізотопи плутонію", - розповів автор доповіді Олексій Їжак. Він є завідувачем відділу Національного інституту стратегічних досліджень України, державного дослідницького центру, який виступає консультативним органом при адміністрації президента і Раді національної безпеки і оборони України.

"Плутоній необхідно буде підірвати за допомогою складної традиційної вибухової конструкції, що має відбуватися з високою швидкістю детонаційної хвилі одночасно по всій поверхні плутонієвої сфери", - йдеться в доповіді.

Технологія складна, але в межах компетенції України, сказано в брифінгу.

Західні експерти вважають, що Україні знадобиться щонайменше п'ять років, щоб розробити ядерну зброю і відповідний носій, але Валентин Бадрак, директор Центру армії, наполягає, що Україна менш ніж за рік створить власні балістичні ракети.

"Через шість місяців Україна зможе показати, що у неї є можливість створення балістичних ракет великої дальності: у нас будуть ракети з дальністю польоту 1000 км", - сказав експерт.

Аналітики стверджують, що якщо США відмовляться від України, Велика Британія могла б виконати свої зобов'язання з безпеки відповідно до Будапештського меморандуму, допомагаючи Україні розробляти ядерне стримування, з огляду на те, що вона не має звичайних засобів, щоб перешкодити Росії захопити Україну.

Їжак вважає, що порогом для розробки програми ядерного переозброєння стане досягнення військами Путіна міста Павлограда. На його думку, ще трохи, і виникне ризик того, що деякі з найбільших міст України, як-от Дніпро і Харків, можуть впасти до того, як буде розроблено зброю. Їжак додав:

"Я був здивований повагою, яку Сполучені Штати відчувають до ядерної загрози Росії. Можливо, це коштувало нам війни. Вони ставляться до ядерної зброї як до якогось Бога. Тож, можливо, нам теж час помолитися цьому Богу".

Можливість відновлення ядерного статусу України

Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що говорив про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

"Я сказав про Будапештський меморандум, у якому зазначено, що Україна отримує гарантії безпеки. Але це не парасолька і крім НАТО у нас немає варіантів. Ми не будуємо ядерну зброю", - додав він.

До цього Зеленський нагадав, що Будапештський меморандум 1994 року за участю Росії, США та Великої Британії обіцяв Україні захист територіальної цілісності та суверенітету в обмін на відмову від ядерної зброї. Але зараз цей документ не працює, тому безпеку країни може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя, сказав він.

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