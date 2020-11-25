Війна в Нагірному Карабасі посилила суперечки про те, чи варто сучасним арміям будувати великі арсенали танків.

9 листопада перемир'я, яке підписали президенти Вірменії й Азербайджану за сприяння Росії, покінчило з шеститижневою війною. За цей час загинули близько 5 тисяч людей.

Жорстокість боїв, через які десятки тисяч людей були змушені тікати з дому, частково була обумовлена масштабним використанням озброєних безбілетників, - пише Business Insider. Міністерство оборони Азербайджану щодня публікувало відео ударів за допомогою безпілотних апаратів по вірменських цілях. Знімки цих ударів навіть розмістили в публічних місцях на білбордах в Баку.

Читайте такожWashington Post: Війна в Нагірному Карабасі вносить п'ять змін в лінії на мапахПрезидент Азербайджану Ільхам Алієв напряму пов'язав використання безпілотників з успіхами своєї армії на полі битви. За його словами, вони "скоротили наші втрати" й допомогли знищити вірменську оборону, яка зберігалася десятиліттями.

На відео видно, як вірменські сили несуть тяжкі втрати. Особливо це стосувалося танків й інших бронемашин, які вже давно вважаються головними платформами в будь-якій армії. Велика кількість знищених машин в усьому світі посилила дебати про саме майбутнє танка.

Загалом, ці розмови почалися щонайменше з 1972 року, коли десятки танків й інших бронемашин Ізраїлю були знищені арабськими піхотинцями в розпал Війни Судного дня. Для цього вони використовували протитанкові ракетні комплекси "Малютка", вироблені в СРСР. Противники танків стверджують, що інвестувати великі гроші в нові такі машини немає сенсу. Адже їх дуже легко знищують штурмові гелікоптери й протитанкове озброєння. І з 1970-х років такі види озброєння стали ще більш ефективними.

Війна в Нагірному Карабасі, яка спалахнула нещодавно, дала додатковий аргумент таким твердженням. 26 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна знищила 252 танки й 50 БМП вірменських сил. За день до того, Вірменія оголосила про знищення 784 бронемашин ворога загалом. Звісно, обидві сторони перебільшили цифри. Але відео, опубліковані Баку, дають чітко розуміти що втрати серед бронетехніки були катастрофічними.

Критики танків також вказують на рішення Нідерландів за 2011 рік ліквідувати свої танкові сили взагалі. А морська піхота США зараз розпускає свої танкові бойові одиниці. Велика Британія теж думає про те, щоб позбутися таких бойових машин. І це все повинно послужити доказом, що дні танків вже в минулому.

Але, як пише Business Insider, все не так однозначно. Перш за все, хоч протитанкова зброя стала більш просунутою, танкові системи захисту теж розвивалися. Сучасні основні бойові танки оснащені композитною бронею, динамічним захистом, системами активного захисту, розробленими виявляти й знищувати протитанкові снаряди, які наближаються.

Читайте такожForeign Policy: Ні, безпілотники не зробили танки непотребомРеальна загроза, як показала війна в Нагірному Карабасі, - це відносно новий вид озброєння, а саме безпілотні апарати й дрони-камікадзе.

"У випадку безпілотних повітряних апаратів, ні в кого не виникає сумнівів, що це важливий новий феномен", - сказав старший радник Центру стратегічних й міжнародних досліджень, колишній полковник морських піхотинців США Марк Канчіан.

Азербайджан вклав великі кошти в закупку безпілотників Росії, Туреччини й Ізраїлю. Він купував озброєні ударні апарати, а також дрони-камікадзе. Ефективність була очевидною. На одному з азербайджанських відео видно, що щонайменше 5 вірменських танків у колоні з семи були знищені або пошкоджені під час одного бойового контакту. Безпілотники також дають цінну інформацію для прицілювання азербайджанській артилерії. Російські апарати робили теж саме в Україні.

Остання війна між Вірменією й Азербайджаном не стала вирішальною для дебатів про майбутнє танків. Натомість вона вивела цю суперечку на новий рівень. Стало очевидно, що загрозу безпілотників потрібно вирішити, щоб зберегти користь танків.

"Питання не в тому, чи варто нам позбутися танків. Воно наступне: якщо танки досі корисні, як нам захистити їх, щоб можна було використати їх за призначенням? Головне ж питання: як збивати безпілотники? І на нього тяжко дати відповідь", - сказав дослідник RAND Corporation і колишній полковник Сухопутних військ США Девід Джонсон.

Читайте такожУ Британії розробили швидкознімний зчеп для танківСухопутним військам США певний час бракувало ефективних можливостей у сфері протиповітряної оборони. Багато систем ППО короткого радіусу дії були утилізовані після Холодної війни. Тож піхотинці покладалися на ВПС США у досягненні домінування в небі.

Але низка проектів у сфері ППО і боротьби з безпілотниками ще на стадії розробки. Тому Сухопутні війська США замовили машини ППО IM-SHORAD Strykers для задоволення нагальних потреб, а також лазерні системи й системи радіоелектронної боротьби. Нові танки досі розробляють й купують. Американські піхотинці минулого літа почали розгортати нові танки M1A2 SEP V3. Китай теж озброюється новими легкими танками Type 15. А Росія сподівається, що зможе збудувати першу партію Т-14 "Армата".

Танки довели свою цінність в незвичайних конфліктах 21-го століття. Бойові машини США були особливо корисними у міських боях під час війни в Іраку. Канадські й нідерландські танки добре себе показали в Афганістані. А відправка 15 танків Корпусу морської піхоти США в провінцію Гільменд принесла численні успіхи на полі битви, а також скоротила кількість атак на конвої.

Читайте також"Своє г*вно соромно показувати": росЗМІ видали український винищувач за російськийВарто також зауважити, що Вірменія й Азербайджан - не передові військові сили. Вірменська протиповітряна оборона сильно застаріла, обмежуючи можливості збивати найбільш небезпечні безпілотники. На додачу, вірменські танки не були оснащені найновішим захисним обладнанням. Але сучасна війна між двома великими державами буде більш нищівною, ніж будь-що, з чим США чи їхні союзники мали справу. Тож конфлікти, які відбулися впродовж останніх двох десятиліть, були не найкращими моделями.

"Потрібно бути трошки обережним в екстраполяції таких регіональних конфліктів на те, якою могла бути війна між великими державами", - сказав Канчіан, додавши, що Громадянська війна в Іспанії була зовсім не такою, як Друга світова.

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Переклад: Лесь Димань