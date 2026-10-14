Супутникові знімки зафіксували спорядження Ту-160 ракетами перед атакою по Україні

Станом на 8 жовтня на авіабазі "Оленья" перебували сім бомбардувальників Ту-95МС і 33 літаки Ту-22М3.

Нові супутникові знімки російських військових аеродромів, оприлюднені моніторинговим ресурсом AviVector показали підготовку стратегічної авіації РФ та переміщення бомбардувальників між основними аеродромами РФ.

Як повідомляє Defense Express, на знімках від 12 жовтня зафіксовано спорядження стратегічного бомбардувальника Ту-160М крилатими ракетами Х-101 на аеродромі "Енгельс". Також, завдяки ним, є можливість орієнтовно порахувати, скільки зараз може бути стратегічних бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3 на авіабазі "Оленья".

За оцінкою експертів, росіяни можуть послідовно готувати Ту-160М літаки до застосування, обслуговуючи їх по одному.

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Зазначається, що така організація робіт може впливати на інтервали між масованими повітряними ударами по Україні, оскільки підготовка літаків, технічні процедури та їхні переміщення між летовищами "Енгельс" та "Оленья" потребують часу.

Окрему увагу видання звертає на будівництво укриттів на авіабазі "Енгельс".

"На ось таку почерговість спорядження бомбардувальників на аеродромі "Енгельс" може впливати ситуація із побудовою укриттів. Їх зведення стартувало ще рік назад, але станом на зараз фіксується хіба що поява трьох каркасів для майбутніх ангарів", - йдеться у матеріалі.

За даними AviVector, станом на 8 жовтня на авіабазі "Оленья" перебували сім бомбардувальників Ту-95МС і 33 літаки Ту-22М3. Також там зафіксували два літаки-заправники Іл-78М, один Ту-134УБЛ, два транспортні Ан-12, один Ан-26 та один винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Упродовж 8–9 жовтня до шести Ту-95МС передислокували на далекосхідну авіабазу "Українка", а один Ту-22М3 перемістився на "Енгельс".

У Defense Express припускають, що Росія намагається зменшити ризик ураження частини стратегічної авіації, розміщуючи бомбардувальники на віддалених аеродромах. Водночас переміщення літаків і їхнє спорядження на "європейській" частині території РФ можуть свідчити про підготовчі заходи до нового масованого удару по Україні.

Стратегічна авіація РФ – що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України наводили цифри у 38 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-95МСМ, що перебувають у боєздатному стані в Росії. Уже 28 серпня СБУ за допомогою дрона MICH 2000 знищила один Ту-95МС на авіабазі Енгельс, а 29 вересня, розбився ще один літак.

Аналітики підрахували, що загальна кількість таких бомбардувальників на озброєнні РФ має становити 36 одиниць.

Також, за даними Головного управління розвідки, один Ту-95МС спроможний нести до чотирьох ракет Х-101, а Ту-160 - до 12 ракет цього типу.

У ГУР підкреслили, що, враховуючи наявну кількість літаків у складі дальньої авіації ПКС РФ, втрата навіть одного літака є суттєвою. Проте ворог зберіг спроможність залучати авіаційний компонент до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України.

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