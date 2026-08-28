Дрони СБУ 'мінуснули' Ту-95МС у російському Енгельсі, - Зеленський

Саме такі літаки завдають ударів по Україні.

Бійці Центру спеціальних операцій "А" (ЦСО "Альфа") уразили в російському Енгельсі ракетоносій ТУ-95МС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Саме такі літаки завдають ударів по Україні. Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари. Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна", - зазначив він.

Також глава держави додав, що за цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні, що розташований на відстані 1000 кілометрів від лінії фронту.

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Оновлено о 13:00. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України зауважили, що 27 серпня та в ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Так, у районі Оленівки (Крим) було уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ", апаратну РЛС "П-18" та мобільний комплекс засобів зв’язку противника. У районі Фрунзе (Крим) було уражено радіорелейну станцію "Ніколаєвка".

Крім того, у Севастополі (Крим) підтверджено ураження навчального центру підготовки противника.

"Уражено і пункти управління БпЛА окупантів в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки противника у районі Красної Гори Донецької області", - йдеться у повідомленні і зауважується, що ступінь завданих збитків уточнюється.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення 24 серпня радіолокаційної станції "Каста" у Караїчеві Ростовської області Росії.

Доповнено. В Службі безпеки України повідомили, що далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів, щоб уразити стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.

Зазначається, що це чергова успішна спецоперація.

"За попередніми даними, окрім літака, також уражено склад боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами", - сказано в повідомленні.

При цьому у спецслужбі нагадали, що це вже другий стратегічний бомбардувальник, уражений СБУ за останні місяці. Також розповіли, що під час атаки 17 липня критичних пошкоджень зазнав інший Ту-95МС – у нього повністю відірвана хвостова частина.

У Службі безпеки наголошують, що ураження стратегічної авіації ворога означає менше носіїв ракет, здатних завдавати ударів по Україні, а також є підтвердженням того, що навіть найбільш віддалені військові об’єкти є досяжними для українських сил.

Ракетоносій ТУ-95МС – що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки, один Ту-95МС спроможний нести до чотирьох ракет Х-101, а Ту-160 - до 12 ракет цього типу.

У ГУР підкреслили, що, враховуючи наявну кількість літаків у складі дальньої авіації ПКС РФ, втрата навіть одного літака є суттєвою. Проте ворог зберіг спроможність залучати авіаційний компонент до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України.

Після розпаду СРСР противник намагається відновити виробництво Ту-160, однак наразі ОПК РФ здатен лише проводити їх ремонт та модернізацію. До того ж, остерігаючись ударів з нашого боку, противник використовує для базування стратегічної авіації віддалені від території України аеродроми, зокрема Українка (Амурська область РФ) та Біла (Іркутська область). Для підготовки до завдання ударів літаки перебазовуються на аеродроми Енгельс-2 (Саратовська область) та Оленья (Мурманська область), звідки здійснюють вильоти до пускових рубежів для ударів по Україні.

Також, а даними розвідки, у ворога в наявності: 600 ракет "Онікс"; 450 "Калібрів"; 400 ракет РМ-48У для комплексів С-400; близько 130 ракет для "Іскандер-М", станом на 5 серпня; 120 "Цирконів"; 100 ракет Х-101; по 50 ракет "Кинджал", а також північнокорейських KN-23 та KN-24.

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