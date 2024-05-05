Це не перша спроба РФ захистити техніку від БПЛА.

Російські загарбники продовжують шукати способи захистити свої танки від FPV-дронів, створюючи додаткову "броню" з металу.

Військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував у своєму Telegram-каналі відео нового "винаходу" окупантів. "В армії РФ тривають зйомки фільму "Божевільний Макс - 6". Конструкції-монстри все страшніші", - додав він.

На відео можна побачити танк з конструкцією для розмінування території. Машина з усіх боків захищена від безпілотних літальних апаратів металевими клітками.

Що відомо про російські "цар-сараї":

У мережі не вперше публікують фото та відео "модернізованих" підручними засобами танків окупантів. Наприклад, вдосконалені радянські бойові танки Т-72 називають "танками-черепахами".

Відомо, що для захисту техніки від дронів окупанти використовують деревину, маскувальні сітки, решітки, ланцюги та колоди. Український військовий раніше зазначив, що сміятися з "танків-мангалів" не варто - попри проблемність подібного захисту для самих росіян, вони продовжують виконувати свої задачі на полі бою.

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