Видання розповіло, чи допомагає окупантам імпровізована "броня".

Нещодавно під час штурму міста Красногорівка на Донбасі російські окупанти використовували так званий "танк-черепаху" - радянський Т-72, обшитий листами металу.

За даними BILD, росіяни створили щонайменше дві такі машини. Першу знищили в ангарі, а друга ще діє на фронті. Видання вказало, що російський воєнкор-пропагандист Олександр Сладков виклав добірку з цих та інших російських танків із новим захистом від безпілотників. "Це не від бідності нашої", - зазначив пропагандист і додав, що "немає сьогодні надійного штатного захисту танків і взагалі броні від дронів-камікадзе". До того ж Т-72, обвішаний листами металу, Сладков називає "цар-мангалом".

Як видно з фото, інші танки обклали дерев'яними ящиками для снарядів, імовірно, з піском, блоками динамічного захисту, маскувальними сітками, решітками, ланцюгами, колодами і навіть камінням.

Відео дня

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке називає це "фрік-шоу", але зазначає, що такі нововведення показують відносний результат і дають змогу окупантам частково зменшити втрати живої сили і техніки.

Російські танки-черепахи на фронті

На фронті все частіше фіксують дивні ворожі танки з "панцирами". Т-72 із захисною бронею зверху отримали назву "танки-черепахи". Ймовірно, їх можуть використовувати для розмінування. Як писав Forbes, усі помічені "танки-черепахи" належать 5-й мотострілецькій бригаді, колишньому підрозділу сепаратистів, що зараз перебуває під російським командуванням.

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